Charles Leclerc fuhr im Ferrari die beste Zeit im ersten Training. Foto: Darron Cummings/AP/dpa FOTO: Darron Cummings Neuer Grand Prix Leclerc holt erste Formel-1-Bestzeit in Miami Von dpa | 06.05.2022, 21:46 Uhr | Update vor 30 Min.

Bei der Premiere der Formel 1 in Miami setzt der WM-Führende das erste Ausrufezeichen. Am Rande der ersten Runden in Florida sorgt eine Debatte um Schmuck und Unterwäsche für Wirbel.