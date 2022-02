LeBron James FOTO: Michael Dwyer Basketball LeBron James: Eine Saison mit meinem Sohn zusammenspielen Von dpa | 20.02.2022, 09:00 Uhr | Update vor 11 Std.

Bevor LeBron James seine Karriere in der NBA beendet, möchte der Superstar der Los Angeles Lakers noch mit seinem Sohn Bronny zusammenspielen. Diesen Wunsch hat der 37-Jährige am Rande des All-Star-Wochenendes in Cleveland in einem Interview mit „The Athletic“ geäußert.