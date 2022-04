LeBron James FOTO: Mark J. Terrill Basketball Lakers nur noch mit theoretischer Chance auf NBA-Playoffs Von dpa | 04.04.2022, 06:06 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Los Angeles Lakers um ihren Star LeBron James haben nur noch minimale Chancen auf die Playoffs in der NBA. Ohne den am Knöchel verletzten Basketball-Profi wehrte sich die Mannschaft am Sonntag zwar lange, verlor aber dennoch 118:129 gegen die Denver Nuggets.