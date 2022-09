Frust Foto: Frank Franklin Ii/AP/dpa up-down up-down US Open Kyrgios verpasst nach Fünfsatz-Krimi Halbfinale Von dpa | 07.09.2022, 07:33 Uhr

Tennisstar Nick Kyrgios hat das Halbfinale der US Open in New York verpasst. Zwei Tage nach seinem herausragenden Sieg gegen Titelverteidiger Daniil Medwedew musste sich der Australier in einem Fünfsatz-Krimi dem Russen Karen Chatschanow mit 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3) und 4:6 geschlagen geben.