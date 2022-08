ARCHIV - Gold-Idol Bernhard Langer wird 65 - und denkt noch nichts ans Karriereende. Foto: Don Campbell/The Herald-Palladium via AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Don Campbell up-down up-down Zum Geburtstag Kunststück zum Jubiläum? Golf-Idol Bernhard Langer wird 65 Von dpa | 22.08.2022, 10:57 Uhr

Am Samstag wird Golf-Legende Bernhard Langer 65 Jahre alt. Rekorde jagt er immer noch. Kraft dafür sammelt er in der schwäbischen Heimat. Gelingt ihm an seinem Ehrentag erneut ein Kunststück?