Ingrid Klimke auf Franziskus Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild up-down up-down Pferdesport Kür bei Weltcup-Finale ohne Reiterin Klimke Von dpa | 06.04.2023, 19:30 Uhr

Dressurreiterin Ingrid Klimke kann in der Kür beim Weltcup-Finale am Samstag in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska nicht im Sattel von Franziskus an den Start gehen. Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung mitteilte, habe sich der Hengst „akut vertreten“ und sei nicht einsatzfähig.