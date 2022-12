Frauen-Boxen Foto: Frank Franklin Ii/AP/dpa up-down up-down Gleichberechtigung Kuba erlaubt nach mehr als 60 Jahren wieder Frauen-Boxen Von dpa | 06.12.2022, 08:07 Uhr

Erstmals seit der Revolution vor mehr als 60 Jahren ist in Kuba das Frauen-Boxen wieder erlaubt worden. Vertreter der Sportbehörde Inder gaben in einer Pressekonferenz in Havanna bekannt, dass Frauen künftig die Teilnahme an dem Sport erlaubt werde.