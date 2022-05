ARCHIV - Alexander Zverev (l) und Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann. Foto: Arne Dedert/dpa/Archiv FOTO: Arne Dedert Tennis Kohlmann: Zverev würde auch Davis-Cup-Endrunde spielen Von dpa | 27.05.2022, 05:48 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev will in diesem Jahr bei der Davis-Cup-Endrunde dabei sein, wenn sich das deutsche Team für das Event in Malaga vom 21. bis 27. November qualifiziert.