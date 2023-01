Skisprung Foto: Andreas Schaad/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Nordische Kombination Klingenthal richtet nun doch Kombinierer-Weltcup aus Von dpa | 17.01.2023, 11:11 Uhr

In Klingenthal findet an diesem Wochenende nun doch noch ein Weltcup in der Nordischen Kombination statt.