Mark Kirchner Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Biathlon Kirchner gibt Staffel-Medaillen als Ziel bei Biathlon-WM aus Von dpa | 17.02.2023, 06:22 Uhr

Vier Rennen stehen bei der Biathlon-WM in Oberhof noch an. Vor allem in den Staffeln soll es deutsche Medaillen geben. Aber auch in den letzten beiden Wettbewerben sieht der Bundestrainer Chancen.