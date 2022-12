Romed Baumann Foto: John Locher/AP/dpa up-down up-down Ski alpin Kilde mit nächster Speed-Show - Baumann knackt WM-Norm Von dpa | 03.12.2022, 20:19 Uhr

Die Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde und Marco Odermatt fahren in den Speed-Disziplinen weiter in ihrer eigenen Liga. Nachdem am Auftaktwochenende in Lake Louise beide jeweils ein Rennen gewinnen konnten, siegte beim Abfahrts-Weltcup in Beaver Creek wieder der Norweger.