Kiel Baltic Hurricanes FOTO: Oliver Mehlis Football Kieler Hurricanes verpflichten US-Spieler für die Defensive Von dpa | 11.03.2022, 13:26 Uhr | Update vor 17 Min.

Die Kiel Baltic Hurricanes haben sich für die neue Saison in der German Football League mit dem Defensivspieler Aaron Simpson verstärkt. Der US-Amerikaner, der von der Dixie State University in Utah zu dem Bundesligisten wechselt, soll die Passverteidigung verstärken. „Ein Grund, warum ich mich für Kiel entschieden habe, war Coach Zorn, mit dem ich erstmals vor knapp zwei Jahren in Kontakt war“, sagte Simpson. „Mein Plan war eigentlich, nach Kanada zu gehen, doch das klappte aufgrund der Pandemie nicht.“