Olympia in Peking Keine neuen Corona-Fälle bei Winterspielen Von dpa | 19.02.2022, 04:38 Uhr

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking sind keine neuen Corona-Infektionen aufgetreten. Weder bei Anreisenden noch bei Olympia-Teilnehmern in der abgeschotteten olympischen Blase seien am Freitag Infizierte entdeckt worden, berichteten die Organisatoren.