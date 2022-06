ARCHIV - Die Darts-WM soll weiterhin jährlich im Alexandra Palace stattfinden. Foto: picture alliance / Mykel M Nicolaou/dpa FOTO: Mykel M Nicolaou Darts Keine Expansionspläne: Darts-WM soll in London bleiben Von dpa | 15.06.2022, 08:59 Uhr

Deutschland kommt als Gastgeber für Spiele der Darts-WM in den kommenden Jahren nicht in Frage. Dies sagte Werner von Moltke als Boss der PDC Europe der Deutschen Presse-Agentur vor der Team-WM in Frankfurt am Main.