Die 23-Jährige zeigte die beste Leistung in ihrer noch jungen Karriere. „Ich bin überwältigt und habe es noch nicht richtig realisiert. Mir kommen immer wieder die Tränen, weil ich mich so freue. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hierherkomme und einen Quotenplatz hole. Dass dann noch Bronze dazukommt, ist überwältigend“, sagte Murche nach dem größten Erfolg in ihrer bisherigen Karriere.



Bundestrainer Uwe Möller war genauso überrascht und glücklich: „Wir trinken gerade ein Quotenplatz-Bierchen. Für mich war es hauptsächlich ein Zeichen an die Außenwelt: Die Disziplin Trap lebt nach wie vor, auch wenn wir in letzter Zeit nicht die Leistung gezeigt haben, wie es gewünscht ist. Kathrin hat heute gezeigt, wo sie hingehört: in die Weltspitze. Das war der Hammer.“



Im nicht-olympischen Wettbewerb Zentralfeuerpistole räumten die Männer nochmal ab. Christian Reitz gewann Gold, Florian Peter Bronze und das Team, zu dem auch noch Oliver Geis zählt, ebenfalls Gold.