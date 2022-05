DEB-Kapitän Moritz Müller will nicht alles in Frage stellen nach dem schwachen Olympia-Abschneiden. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa FOTO: Philipp von Ditfurth DEB-Team Kapitän Müller zu Eishockey-WM: „mit großen Zielen anreisen“ Von dpa | 06.05.2022, 16:27 Uhr

Kapitän Moritz Müller geht ambitioniert in die Eishockey-WM, will als Lehre aus der Enttäuschung bei den Winterspielen die Ziele aber nicht so forsch kommunizieren.