Slalom-Kanut Stefan Hengst hat die Qualifikation im Slalom-Extreme überstanden. Foto: Angelika Warmuth/dpa FOTO: Angelika Warmuth up-down up-down WM in Augsburg Kanu: Funk, Hengst und Aigner im Slalom-Extreme weiter Von dpa | 30.07.2022, 19:38 Uhr

Drei deutsche Slalom-Kanuten fahren am Sonntag in Augsburg um die WM-Titel in der neuen olympischen Disziplin Slalom-Extreme.