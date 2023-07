Bauhaus und Philipsen Foto: Daniel Cole/AP/dpa up-down up-down Tour de France „Kann ihn schlagen“: So will Bauhaus Philipsen knacken Von dpa | 12.07.2023, 07:12 Uhr | Update vor 45 Min.

Phil Bauhaus will bei seiner ersten Teilnahme an der Tour de France am liebsten eine Etappe gewinnen. Dafür müsste er den aktuell schnellsten Mann der Welt schlagen.