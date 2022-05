Nicolas Roy (r) aus Kanada führt den Puck im Vorrundenspiel gegen die Slowakei bei der Eishockey-WM in Finnland. Foto: Martin Meissner/AP/dpa FOTO: Martin Meissner Eishockey-WM Kanada Eishockey-Team gewinnt auch drittes Vorrundenspiel Von dpa | 16.05.2022, 18:11 Uhr

Anders als im vergangenen Jahr ist Titelverteidiger Kanada bei der Eishockey-WM weiterhin von Beginn an auf Erfolgskurs. Das 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) gegen die Slowakei war für das NHL-Ensemble in der deutschen Vorrundengruppe in Helsinki der dritte Sieg im dritten Spiel.