French Open Kampf ums Halbfinale: Zverev trifft auf Wunderkind Alcaraz Von dpa | 31.05.2022, 07:18 Uhr

Am Super-Dienstag geht es für Alexander Zverev in Paris um den Einzug ins Halbfinale. Doch sein Gegner hat es in sich. Dennoch gibt es auch Dinge, die für Zverev sprechen.