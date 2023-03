Agit Kabayel Foto: Ronny Hartmann/dpa up-down up-down Boxen Kabayel widmet EM-Titelkampf türkischen Erdbeben-Opfern Von dpa | 02.03.2023, 05:27 Uhr

Der EM-Titelkampf des deutschen Schwergewichtsboxers Agit Kabayel am kommenden Samstag steht auch im Zeichen der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei. „Ich mache es für meine zweite Heimat, ich will die Leute da unten stolz machen und ihnen zeigen, dass wir sie nicht vergessen“, sagte Kabayel der Deutschen Presse-Agentur: „Den Kampf widme ich den betroffenen Leuten.“