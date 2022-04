ARCHIV - Hat sich für den NBA-Draft gemeldet: Hamburgs Justus Hollatz (l). Foto: Axel Heimken/dpa/Archiv FOTO: Axel Heimken Basketball Justus Hollatz und Kay Bruhnke für NBA-Draft gemeldet Von dpa | 27.04.2022, 08:01 Uhr

Neben Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz von den Hamburg Towers will auch Kay Bruhnke von medi Bayreuth in die nordamerikanische Profi-Liga NBA. Beide haben sich für die Talentewahl Draft am 23. Juni angemeldet, wie die Liga mitteilte.