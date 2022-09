Jule Niemeier Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down US Open Niemeier erreicht dritte Runde in New York: „Bin glücklich“ Von dpa | 01.09.2022, 20:27 Uhr

Als letzte verbliebene deutsche Tennisspielerin erreicht Jule Niemeier bei den US Open die dritte Runde. Die 23-Jährige zeigt in New York eine beeindruckende Konstanz.