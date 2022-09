Jan Ullrich Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa/Archivbild up-down up-down Ex-Radstar Jan Ullrich will in Doku auspacken: „Jetzt ist es Zeit“ Von dpa | 12.09.2022, 20:21 Uhr

Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich will in einer Doku-Serie von Amazon Prime Video „auspacken - umfassend, ehrlich und exklusiv“. Das kündigte der Streamingdienst in einer Mitteilung an.