Golf Jäger bei PGA Championship weiter stark Von dpa | 21.05.2023, 02:38 Uhr

Der in Deutschland geborene Golfprofi Stephan Jäger hat bei der PGA Championship gute Chancen auf ein Ergebnis in den Top 10. Mit einer starken 69er-Runde am dritten Tag im Oak Hill Country Club in Rochester sprang er um 20 Plätze nach vorne und geht damit vom geteilten zehnten Rang aus heute in die Schlussrunde.