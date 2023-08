Triathlon-Wettkampf Tragischer Vorfall bei „Ironman“ in Irland: Zwei Menschen tot aus Wasser geborgen Von Patrick Kern | 20.08.2023, 16:19 Uhr Der Ironman gilt als eine der härtesten Sportwettkämpfe der Welt. Symbolfoto: imago images/HEN-FOTO up-down up-down

Am Sonntag sind im Rahmen des „Ironman“-Wettkampfes in Irland zwei Menschen tot aufgefunden worden. Sie nahmen an der Triathlon-Veranstaltung teil und wurden leblos aus dem Wasser gezogen.