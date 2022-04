ARCHIV - Traf sich mit ukrainischen Sportfunktionären: IOC-Chef Thomas Bach. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa FOTO: Jean-Christophe Bott Russischer Angriffskrieg IOC bekräftigt Sanktionen gegen Kriegsunterstützer Von dpa | 23.04.2022, 09:32 Uhr

Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine will das Internationale Olympische Komitee weiter Sanktionen „gegen jeden in der olympischen Gemeinschaft befürworten, der den Krieg unterstützt“.