Motorsport Hülkenberg zurück im Formel-1-Auto: „Es war aufregend" Von dpa | 23.02.2023, 17:46 Uhr

Nico Hülkenberg kehrt in Bahrain ins Formel-1-Cockpit zurück. Bei den Testfahrten lernt der Routinier seinen neuen Dienstwagen kennen. Am schnellsten ist schon an Tag eins der Weltmeister.