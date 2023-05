Vor dem Großen Preis von Monaco Foto: Alessio De Marco/LPS via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Motorsport Hülkenberg als Fan von Formel-1-Faszination Monaco Von dpa | 26.05.2023, 04:13 Uhr

Nico Hülkenberg ist Fan des Formel-1-Klassikers in Monaco. An diesem Wochenende feiert das Fürstentum die insgesamt 80. Auflage des Großen Preises. Nach Zweifeln an der Zukunft des Rennens an der Côte d'Azur, war der Vertrag im vergangenen Jahr bis Ende 2025 verlängert worden. „Es ist einer der ikonischen Orte, an die wir gehen“, sagte Hülkenberg im Fahrerlager zum Europa-Auftakt an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky): „Für mich persönlich gehört er zu den Favoriten.“