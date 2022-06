ARCHIV - Die Hockey-Endrunde findet derzeit in Bonn statt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa FOTO: Sebastian Gollnow Endrunde in Bonn Hockey: Köln und Düsseldorf im Finale Von dpa | 04.06.2022, 20:57 Uhr

Die Hockey-Herren von Titelverteidiger Rot-Weiss Köln gegen den Hamburger Polo Club sowie die Damen-Teams vom Mannheimer HC und Düsseldorfer HC stehen am Sonntag in Bonn in den Endspielen um die deutsche Meisterschaft.