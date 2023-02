Denise Herrmann-Wick Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Biathlon-WM Herrmann-Wick: Vollgas Richtung zweiter Medaille Von dpa | 12.02.2023, 05:21 Uhr

Denise Herrmann-Wick will in Oberhof wieder aufs Podium. Nach Sprint-Gold geht sie als Gejagte in die Verfolgung.