Heimspiel der Towers gegen Bonn auf 12. März verlegt Von dpa | 23.02.2022, 14:48 Uhr

Auf Antrag der Hamburg Towers ist das Heimspiel in der Basketball-Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn um einen Tag auf den 12. März verlegt worden. Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, beginnt die Partie in der heimischen Arena in Wilhelmsburg um 18.00 Uhr. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, hieß es in der Mitteilung.