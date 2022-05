Rennfahrer Lewis Hamilton vom Team Mercedes freut sich über die Leistungen seines Teams. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa FOTO: Manu Fernandez Formel 1 Hamilton glaubt an nachhaltigen Mercedes-Aufschwung Von dpa | 23.05.2022, 06:36 Uhr

Nach seiner starken Aufholjagd vom letzten auf den fünften Platz in Spanien glaubt Mercedes-Star Lewis Hamilton an einen Aufschwung von Mercedes in der Formel 1.