Hamburgs Innensenator: Mehr politisches Gewicht des Sports
19.02.2022

Hamburgs Innen-und Sportsenator Andy Grote will dem Sport auf Bundesebene „mehr politisches Gewicht geben.“ In den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz sei der Sport „nur kurz oder gar nicht vorgekommen“, sagte Grote in einem Interview des „Hamburger Abendblatt“.