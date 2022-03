Basketball FOTO: Swen Pförtner Europacup Hamburgs Basketballer im Eurocup gefordert Von Victoria Lippmann | 15.03.2022, 19:51 Uhr | Update vor 12 Min.

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers will sich im Eurocup-Duell am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) gegen Slask Wroclaw für die 71:86-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Ob das Team von Trainer Pedro Calles bei einem Sieg bereits die Playoff-Teilnahme sicher hat, ist aber offen. Nur wenn die Spiele des ausgeschlossenen russischen Clubs Krasnodar aus der Tabelle gerechnet werde, würden die Hanseaten mit einem Erfolg über den polnischen Vertreter bereits in der nächsten Runde stehen.