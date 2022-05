ARCHIV - Ein Basketball landet im Korb. Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild FOTO: Andreas Gora Basketball-Bundesliga Hamburg Towers werfen sich beim MBC in die Playoffs Von dpa | 01.05.2022, 21:49 Uhr

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat am Sonntag die letzten Zweifel am Erreichen der Playoffs ausgeräumt. Mit 101:57 (53:31) siegte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles am vorletzten Hauptrunden-Spieltag beim Mitteldeutschen Basketball-Club und kann aufgrund des Erfolges nicht mehr aus den Top Acht der Tabelle verdrängt werden. Die meisten Punkte erzielte Trevon Bluiett (18).