ARCHIV - Ein Ball liegt auf einem Basketball-Spielfeld. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Soeren Stache Basketball Hamburg Towers schon am kommenden Mittwoch bei Alba Berlin Von dpa | 21.04.2022, 22:44 Uhr

Das Auswärtsspiel der Bundesliga-Basketballer der Hamburg Towers bei Titelverteidiger Alba Berlin ist um zwei Tage vorverlegt worden. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, tritt die Mannschaft von Trainer Pedro Calles nun schon am Mittwoch (19.00 Uhr, Magentasport) bei den Hauptstädtern an. Ursprünglich war die Partie für Freitag terminiert. Wegen einer möglichen Terminüberschneidung mit dem ebenfalls in der Arena am Ostbahnhof spielenden Eishockeyteam der Eisbären Berlin wurde das Spiel nun aber vorgezogen.