Basketball-Bundesliga Hamburg Towers ohne drei Leistungsträger in Chemnitz Von dpa | 22.03.2022, 17:32 Uhr

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers muss auch in der Partie bei den Niners Chemnitz ersatzgeschwächt antreten. Außer Zach Brown, der aufgrund einer Fußverletzung ohnehin mehrere Wochen fehlen wird, sind auch Caleb Homesley und Max DiLeo vor dem Spiel am Donnerstag (19.00 Uhr/Magenta Sport) angeschlagen. „Aber das ist für uns ja kein neues Szenario“, räumte Trainer Pedro Calles am Dienstag angesichts der ständigen Personalsorgen ein.