Hamburg-Coach Calles FOTO: Axel Heimken Basketball-Bundesliga Hamburg Towers mit klarer Niederlage gegen Bonn Von dpa | 12.03.2022, 20:09 Uhr | Update vor 2 Std.

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs keinen Boden gutmachen können. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles unterlag den Telekom Baskets Bonn am Samstag in der Inselparkhalle trotz des Comebacks von Maik Kotsar, Robin Christen und Justus Hollatz deutlich mit 73:85 (33:43). Bester Hamburger Werfer war Lukas Meisner (19 Punkte).