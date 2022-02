Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) FOTO: Marcus Brandt Hamburgs Innensenator Grote kritisiert: Sport in Corona-Zeit kaum vorgekommen Von dpa | 19.02.2022, 10:15 Uhr | Update vor 15 Std. | 2 Leserkommentare

Als eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie will Hamburgs Innensenator Andy Grote die Rolle des Sports auf Bundesebene stärken. Dazu hat der SPD-Politiker mit seinem rheinland-pfälzischen Amts- und Parteikollegen Roger Lewentz zu einer außerordentlichen Sportministerkonferenz am 7./.8 April in die Hansestadt eingeladen. Lewentz ist aktuell der Vorsitzende der Sportministerkonferenz.