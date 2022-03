Eishockey FOTO: Matthias Balk Weitere-sportarten Grizzlys Wolfsburg holen kanadischen Torwart Coreau Von dpa | 04.03.2022, 21:29 Uhr | Update vor 44 Min.

Die Grizzlys Wolfsburg haben sich mit dem kanadischen Torhüter Jared Coreau verstärkt. Der 30-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung von den Black Wings Linz aus Österreich nach Niedersachsen und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der Eishockey-Bundesligaverein am Mittwoch bekanntgab. In der Spielzeit 2021/2022 bestritt Coreau für Linz 32 Spiele und erzielte dabei nch Angaben der Grizzlys eine Fangquote von 88,6 Prozent. Zuvor hatte der Kanadier in der NHL 21 Spiele für die Detroit Red Wings absolviert.