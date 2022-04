Ein Spielball liegt auf dem Platz FOTO: Tobias Hase BG 74 Göttingen Göttinger Basketballerinnen verzichten auf Bundesliga-Lizenz Von dpa | 05.04.2022, 05:33 Uhr | Update vor 52 Min.

Nach dem sportlichen Abstieg wird die BG 74 Göttingen keine Lizenz für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga der Frauen beantragen. Geschäftsführer Richard Crowder begründete den Verzicht am Montagabend mit zu vielen Unwägbarkeiten. Viele Verletzungen und coronabedingte Ausfälle bei Spielerinnen, der Rückzug von Sponsoren und Co-Geschäftsführer Roland Emme-Weiß aus privaten Gründen sowie mangelnde Unterstützung im organisatorischen Bereich führte Crowder als Gründe an, sich in die 2. Liga Nord zurückzuziehen.