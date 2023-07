Isabel Gose Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa up-down up-down Schwimmen Gose erreicht WM-Finale über 800 Meter Freistil Von dpa | 28.07.2023, 06:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Isabel Gose darf weiter von einer WM-Medaille in Fukuoka träumen. Die 21-Jährige schwimmt an diesem Samstag im Finale. Eine Athletin überragt in den Vorläufen erneut.