ARCHIV - Ein Golfball liegt wenige Zentimeter vor dem Loch. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Harburg Golf: Victor Perez übernimmt die Führung in Winsen Von dpa | 04.06.2022, 17:49 Uhr

Profi-Golfer Victor Perez geht als Führender in die Schlussrunde der Porsche European Open im niedersächsischen Winsen/Luhe. Der Franzose spielte am Samstag am dritten Tag eine 71 und liegt mit 211 Schlägen fünf Versuche unter Par. Dem 29-Jährigen, der in der vergangenen Woche die Dutch Open im niederländischen Cromvoirt gewonnen hatte, gelang auf dem Green-Eagle-Kurs vor den Toren Hamburgs auch der Schlag des Tages: Gleich auf dem Par-3-Loch der zweiten Bahn schlug Perez ein Ass.