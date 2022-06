Ein Riesenrad mit Fahnen und den Namen der Sieger aus den vergangenen Jahren steht am letzten Loch des Green Eagle Golfclub. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken DP World Tour Golf-Turnier in Winsen: Engländer Smith führt nach Tag zwei Von dpa | 03.06.2022, 19:49 Uhr | Update vor 46 Min.

Der englische Golfprofi Jordan Smith hat am zweiten Tag der Porsche European Open die Führung bei dem Turnier im niedersächsischen Winsen an der Luhe übernommen. Der Sieger des Jahres 2017 spielte am Freitag auf dem Green-Eagle-Kurs vor den Toren Hamburgs eine starke 68er-Runde und lag mit insgesamt 138 Schlägen vor dem Franzosen Victor Perez (140).