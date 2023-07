Wimbledon - Wetter Foto: Alastair Grant/AP/dpa/Symbolbild up-down up-down Tennis Gewitterwarnung: Berühmte Wimbledon-Warteschlange bleibt zu Von dpa | 15.07.2023, 10:34 Uhr | Update vor 21 Min.

Das Wetter hat den Veranstaltern in Wimbledon in diesem Jahr jede Menge Probleme bereitet. Nach dem vielen Regen in der ersten Turnierwoche sorgt nun eine amtliche Gewitterwarnung für Veränderungen am Ablauf.