Peter Wright will seinen Titel verteidigen. Foto: John Walton/PA Wire/dpa FOTO: John Walton Darts Gemeinsam Pfeile werfen Von dpa | 13.06.2022, 15:52 Uhr

Bei dieser Veranstaltung denken manche zuerst an schräge Frisuren und erst danach an die Pfeile. Denn beim Darts sind manche Teilnehmer ziemlich auffällig. Peter Wright aus Schottland etwa. Der Darts-Weltmeister hat oft bunte Haare. Er kommt gemeinsam mit John Henderson in die Stadt Frankfurt. Dort treten die beiden gegen andere Darts-Spieler an. Denn bei der Team-Weltmeisterschaft spielen zwei Sportler zusammen für ein Land. Sie beginnt am Donnerstag.