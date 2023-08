Titelkämpfe in Budapest Geherin Feige bei WM ohne Chance über 20 Kilometer Von dpa | 20.08.2023, 09:22 Uhr Saskia Feige Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down

Die deutsche Geherin Saskia Feige hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest nicht in die Entscheidung über 20 Kilometer eingreifen können. Einen Tag nach Platz fünf für Christopher Linke belegte die EM-Dritte in Budapest Rang 30.