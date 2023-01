Felix Sturm Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Kampf in Stuttgart Gegner steht fest: Sturm boxt gegen Altay Von dpa | 09.01.2023, 12:36 Uhr

Der Gegner des fünffachen Box-Weltmeisters Felix Sturm steht fest. Der türkische Profi Sükrü Altay, der in Kempten lebt, fordert den 43 Jahre alten Routinier am 18. Februar in Stuttgart heraus, wie der Veranstalter mitteilte.