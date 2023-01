Thomas Dreßen Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa up-down up-down Streif-Abfahrt „Gefühl kommt wieder“: Ski-Star Dreßen zuversichtlich Von dpa | 19.01.2023, 14:24 Uhr

Skirennfahrer Thomas Dreßen geht zuversichtlich in die legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel an diesem Wochenende. „Ich glaube, ich habe an den richtigen Schrauben gedreht“, sagte der beste deutsche Speedfahrer nach dem letzten Training.